День новых друзей отмечается ежегодно 19 октября. Публикуем поздравления на День новых друзей.День новых друзей отмечается ежегодно 19 октября.
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