Источник: в региональном Минстрое идут обыски

Обыски в областном Минстрое связывают с тем, что чиновница за iPhone 14 и регулировку окон в квартире помогала скандальному подрядчику брать госконтракты на строительство общественно важных объектов: школ, детских садов и амбулаторий.
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