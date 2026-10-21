Самолет Военно-воздушных сил США вылетел из Осло, где накануне состоялись переговоры спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским.
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