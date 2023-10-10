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Чем удивит Крым на международной выставке-форуме "Россия"

Чем удивит Крым на международной выставке-форуме "Россия"

В ноябре в Москве откроется международная выставка-форум «Россия». Данное масштабное мероприятие назвала знаковым событием для всей страны гость «Вести Крым» -директор офиса перспективного развития «Корпорация развития республики Крым» Елена Юрченко.

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