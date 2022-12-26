ВЕСТИ КРЫМ

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Необычное новогоднее представление подготовили в пещере «Таврида»

Необычное новогоднее представление подготовили в пещере «Таврида»

В пещере «Таврида» подготовили новогоднее представление. Сообщает пресс-служба КФУ. "Ёлка наоборот, летучая мышь, саблезубый кот и другие ожившие обитатели встретят посетителей пещеры «Таврида» в новогодние праздники", - уточнили в пресс-службе.

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