Президенту Турции предстоят непростые решения Масштабный финансовый кризис в Турции, с выводом из инвестиционных фондов более 600 млрд лир (до 12 млрд долл.
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