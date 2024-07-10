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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Сбер» теперь сотрудничает с крупнейшим майнером России BitRiver «Сбер» и BitRiver, ...

«Сбер» теперь сотрудничает с крупнейшим майнером России BitRiver «Сбер» и BitRiver, ...

«Сбер» теперь сотрудничает с крупнейшим майнером России BitRiver«Сбер» и BitRiver, оператор майнинговых дата-центров и импортёр майнингового оборудования, объявили о стратегическом сотрудничестве с целью наиболее эффективной реализации проектов цифровой трансформации.

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