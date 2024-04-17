Шойгу осмотрел более 30 перспективных образцов вооружения для российской армии: видео

Министр посетил парк «Патриот» Министру обороны Сергею Шойгу в парке «Патриот» продемонстрировали более 30 перспективных образцов вооружения, военной, специальной техники и военно-технического имущества от 18 предприятий промышленности, которые армия может взять на вооружение.