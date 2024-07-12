В Кимовске суд обязал УК починить вентиляцию и возместить жильцам ущерб

С иском о защите прав потребителей в суд обратились жильцы многоквартирного дома в Кимовске. Заявители сообщили, что из-за неисправной вентиляции в квартирах присутствует повышенная влажность, конденсат и плесень.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии