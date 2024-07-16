«Петергоф» запустил проект об истории и устройстве своих фонтанов

Комментарии сотрудников будут появляться в формате VK клипов Государственный музей-заповедник «Петергоф» запустил новый образовательный проект по истории и устройству фонтанов дворцово-паркового ансамбля, передает телеканал «Санкт-Петербург».
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