Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Месть - блюдо холодное и оно уже готово

Месть - блюдо холодное и оно уже готово

Помните, как Зеленский глумился над 45-м президентом США Дональдом Трампом? Украина тогда имела на руках железобетонный компромат против семейки Байденов, там только правда и ничего кроме правды.

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