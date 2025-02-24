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Овсяные, гречневые и шпинатные – главный диетолог поделилась рецептами ПП-блинов

Овсяные, гречневые и шпинатные – главный диетолог поделилась рецептами ПП-блинов

Сегодня началась масленичная неделя, и она не обойдется без главного праздничного угощения – блинов. Для всех, кто сидит на строгой диете или придерживается правильного питания, главный диетолог минздрава Свердловской области Ирина Бородина поделилась рецептами низкокалорийных блинов.

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