Овсяные, гречневые и шпинатные – главный диетолог поделилась рецептами ПП-блинов

Сегодня началась масленичная неделя, и она не обойдется без главного праздничного угощения – блинов. Для всех, кто сидит на строгой диете или придерживается правильного питания, главный диетолог минздрава Свердловской области Ирина Бородина поделилась рецептами низкокалорийных блинов.