Овсяные, гречневые и шпинатные – главный диетолог поделилась рецептами ПП-блинов

Сегодня началась масленичная неделя, и она не обойдется без главного праздничного угощения – блинов. Для всех, кто сидит на строгой диете или придерживается правильного питания, главный диетолог минздрава Свердловской области Ирина Бородина поделилась рецептами низкокалорийных блинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии