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Царьград

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МВФ требует отмены льгот на посылки для траншей Украине

МВФ требует отмены льгот на посылки для траншей Украине

Верховная Рада Украины не смогла собрать голоса для отмены льготного налогообложения зарубежных посылок до €150.

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