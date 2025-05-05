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Добрый Мир

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Газовая петля Европы: запрет российского СПГ поставит ЕС в зависимость от США

Газовая петля Европы: запрет российского СПГ поставит ЕС в зависимость от США

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