Газовая петля Европы: запрет российского СПГ поставит ЕС в зависимость от США

Европа проводит газовую реформу в ущерб собственной экономике. В начале мая Еврокомиссия обещает представить дорожную карту, содержащую детали поэтапного отказа континента от российского сжиженного газа (СПГ).
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