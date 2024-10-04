Байден призвал Нетаньяху помнить о полученной из США помощи

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху должен помнить, что возглавляемая президентом Джо Байденом администрация США предоставила Тель-Авиву беспрецедентный объем помощи, заявил Байден 4 октября на пресс-конференции.
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