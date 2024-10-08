Создатель гонзо-мемкоина DARE поджег себя в попытке поднять стоимость актива

Создатель мемкоина Truth or Dare (DARE), известный под ником Микол (Mikol), совершил экстремальный и трагичный рекламный поступок, поджег себя в прямом эфире во время стрима, чтобы привлечь внимание к своему проекту.
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