Военкор Стешин: ВСУ уже не вступают в стрелковые бои, обрушение фронта неизбежно

Военкор Дмитрий Стешин заявил, что ВСУ потеряли волю к стрелковым боям и отползают без серьезного сопротивления, а Славянско-Краматорская агломерация сжимается, что делает обрушение фронта неизбежным.
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