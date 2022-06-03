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Посол Москвы в США Антонов назвал шестой пакет санкций Евросоюза «очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона»

Посол Москвы в США Антонов назвал шестой пакет санкций Евросоюза «очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона»

Посол Москвы в Соединенных Штатах Анатолий Антонов назвал шестой пакет санкций Европейского союза «очередным подтверждением русофобской истерии Вашингтона».

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