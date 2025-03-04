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Политика как она есть

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Захарову удивило, что МИД Израиля не знает о героизации Бандеры на Украине

Захарову удивило, что МИД Израиля не знает о героизации Бандеры на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с удивлением отметила неосведомленность главы министерства иностранных дел Израиля Гидеона Саара о героизации на Украине пособника нацистов Степана Бандеры.

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