Захарову удивило, что МИД Израиля не знает о героизации Бандеры на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с удивлением отметила неосведомленность главы министерства иностранных дел Израиля Гидеона Саара о героизации на Украине пособника нацистов Степана Бандеры.
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