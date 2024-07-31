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Уголовное дело возбуждено после ДТП, в котором засветился мигрант – хозяин жизни

Уголовное дело возбуждено после ДТП, в котором засветился мигрант – хозяин жизни

Под Новосибирском водитель «Лексуса» сбил двух подростков на мопеде. Свидетели ДТП утверждают, что за рулем был местный «авторитет» – мигрант, однако, в ГИБДД оформили, что за рулем находилась его подруга.

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