Уголовное дело возбуждено после ДТП, в котором засветился мигрант – хозяин жизни

Под Новосибирском водитель «Лексуса» сбил двух подростков на мопеде. Свидетели ДТП утверждают, что за рулем был местный «авторитет» – мигрант, однако, в ГИБДД оформили, что за рулем находилась его подруга.
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