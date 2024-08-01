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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гросс перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Брайтона» за 7+3 млн евро. Контракт – до 2026-го

Гросс перешел в дортмундскую «Боруссию» из «Брайтона» за 7+3 млн евро. Контракт – до 2026-го

Полузащитник «Брайтона» и сборной Германии подписал контракт до 2026 года. Гросс присоединится к «Боруссии» на сборах в Швейцарии.

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