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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о дочери в академии Плющенко: «У таких великих людей нужно учиться. В моем понимании фигурное катание даже сложнее хоккея»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР)  Роман Ротенберг  рассказал, что его дочь продолжает заниматься фигурным катанием в академии олимпийского чемпиона  Евгения Плющенко .

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