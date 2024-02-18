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Странности начались сразу же после смерти Навального

Странности начались сразу же после смерти Навального

Известие о кончине Алексея Навального в России не вызвало никаких политических реакций. Ушел из жизни человек, который в свое время был весьма заметен в политической сфере.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
Помер максим ...даи ХУ...с ним...
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8 час.
Игорь Кузнецов
Навальный умер, но &quot;дело его живёт&quot;. Сколько ещё &quot;навальнят&quot; на деньги Запада смогут купить?
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8 час.
Леонид Попивняк
....уже очень мало.... время &quot;навольнят&quot; и &quot;школоты&quot;  уже  прошло......
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6 час.

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