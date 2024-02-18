Известие о кончине Алексея Навального в России не вызвало никаких политических реакций. Ушел из жизни человек, который в свое время был весьма заметен в политической сфере.
Странности начались сразу же после смерти Навального
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Помер максим ...даи ХУ...с ним...
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8 час.
Игорь Кузнецов
Навальный умер, но "дело его живёт". Сколько ещё "навальнят" на деньги Запада смогут купить?
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8 час.
Леонид Попивняк
....уже очень мало.... время "навольнят" и "школоты" уже прошло......
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6 час.
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