В Дзержинске по подозрению в превышении полномочий задержан глава управления муниципального заказа Чувашов

ДЗЕРЖИНСК, 15 мая, ФедералПресс. В Нижегородской области задержан заместитель директора департамента экономического развития и инвестиций – руководитель управления муниципального заказа администрации Дзержинска Владимир Чувашов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии