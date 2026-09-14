Мощи Спиридона Тримифунтского принесли в Храм Христа Спасителя

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мощи святителя Спиридона Тримифунтского, находящиеся в России практически месяц, принесли в Храм Христа Спасителя в Москве для поклонения верующих, передает корреспондент ТАСС.
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