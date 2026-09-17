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Царьград

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Три человека погибли в ДТП на трассе М-7 в Владимирской области

Три человека погибли в ДТП на трассе М-7 в Владимирской области

В Вязниковском районе Владимирской области на 295-м километре трассы М-7 "Волга" в результате ДТП с участием грузовиков и "Нивы" погибли три человека — водитель и два пассажира "Нивы".

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