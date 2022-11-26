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На месте теракта в Стамбуле запретили торговлю и выставки

На месте теракта в Стамбуле запретили торговлю и выставки

REUTERS/Umit Bektas В турецком Стамбуле запретили проводить публичные мероприятия на месте теракта. Как сказано на сайте губернатора города, на популярной туристической улице Истикляль больше не будут устраивать шествия, выставки и уличную торговлю.

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