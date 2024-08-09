Синицина и Кацалапов оставили в соцсетях упоминание о золоте Игр-2022, Кондратюк указал бронзу, Валиева не убрала медаль чемпионата Европы

Российская команда в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Синициной и Кацалапова выиграла золото командного турнира Олимпиады в Пекине, но после дисквалификации Валиевой за допинг лишилась победы и переместилась на третье место.