Синицина и Кацалапов оставили в соцсетях упоминание о золоте Игр-2022, Кондратюк указал бронзу, Валиева не убрала медаль чемпионата Европы

Российская команда в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Синициной и Кацалапова выиграла золото командного турнира Олимпиады в Пекине, но после дисквалификации Валиевой за допинг лишилась победы и переместилась на третье место.
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