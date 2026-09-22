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Карлос Эспи: «Мбаппе, Беллингем, Винисиус, Куртуа – лучшие в мире. «Золотой мяч» я бы отдал Килиану»

Нападающий « Реала »  Карлос Эспи рассказал, кто из партнеров удивил его больше всего и кому он отдал бы «Золотой мяч».

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