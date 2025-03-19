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ВСУ выпустили по Горловке 10 кассетных снарядов

Украинские войска с начала суток, 19 февраля, обстреляли Горловку снарядами калибра 155-мм. Об этом в Telegram-канале сообщает Управление администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, информирует РИА Новости.

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