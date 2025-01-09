Как правильно поступить, если разбилось зеркало, чтобы не навлечь беду

Зеркало — не просто утилитарный предмет в доме, а мощный магический артефакт. В старину оно считалось отражением не только внешности человека, но и его души, а потому разбить зеркало было сродни разрушению энергетического баланса, что могло привести к неприятным последствиям.
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