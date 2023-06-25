Закон, порядок, государство

769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Стрельбы:ТОФ- из тихого океана в сторону Японии, флот КНДР и КНР из японского моря в сторону Японии, закрыть вокруг Я...Отряд кораблей Ти...
  • Владимир Петров
    Таскать пищу с кухни, посуду - обратно было нудно. Мы ели на кухне порознь, почти по графику.Эти 8 странностей...
  • F I
    Кухня не было главной комнатой в квартире, поэтому для нее выделялось минимум места — так сказать, "остатки роскоши"....Эти 8 странностей...

Сводка Министерства обороны Российской Федерации ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 25 июня 2023 г.)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 25 июня 2023 г.)

Сводка Министерства обороны Российской Федерации ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 25 июня 2023 г.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх