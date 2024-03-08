РУССКИЕ СУМЕЛИ РАЗОЗЛИТЬ АМЕРИКАНСКИХ ГЕНЕРАЛОВ. И ПОДЕЛОМ

Не зря, ой, не зря Соединённые Штаты не торопились с поставкой на Украину танков "Абрамс". Американские генералы хорошо понимали, с кем имеют дело, и боялись, что в неумелых руках бойцов ВСУ их техника окажется бесполезной, что приведёт к большим репутационным потерям.