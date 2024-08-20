Германия продолжает вооружать Украину на миллиарды евро

Военная поддержка, которую Германия оказывает Украине, включает два основных направления: финансирование оборонных поставок через инициативу федерального правительства и передачу материалов из запасов Бундесвера.
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