Полицейские пресекли в Севастополе деятельность организованной группы, державшей подпольный игорный салон

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Севастополю совместно со следователями регионального подразделения СК России при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол» пресекли незаконную организацию и проведение азартных игр.
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