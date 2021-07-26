История, которая трогает)). Она об ученом - экологе, которую звали Симона Коссак. Вот очень коротко:Ее называли «ведьмой», потому что она разговаривала с животными и завела себе ворона-террориста, который воровал золото и нападал на велосипедистов.
История, которая трогает)). Она об ученом - экологе, которую звали Симона Коссак. Вот очень коротко:Ее называли «ведьмой», потому что она разговаривала с животными и завела себе ворона-террориста, который воровал золото и нападал на велосипедистов.
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