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Ее называли «ведьмой»

Ее называли «ведьмой»

История, которая трогает)). Она об ученом - экологе, которую звали Симона Коссак. Вот очень коротко:Ее называли «ведьмой», потому что она разговаривала с животными и завела себе ворона-террориста, который воровал золото и нападал на велосипедистов.

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Wlad Wlad
Никакая "любовь к животным" не сделает Женщину из самки НИ РАЗУ НЕ РОДИВШЕЙ.
Алена Иванова
Животные - это всегда хорошие друзья!
Денис
Мне бы такого питомца пернатого.)))
Анна Anmi
Молодец! девушка нашла дело - интересное и полезное. да еще оно принесло ей славу. Почему она так рано ушла?(

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