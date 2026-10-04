В МИД Ирана заявили о серьёзных дискуссиях в политкругах о выходе из ДНЯО

В политических кругах Ирана ведутся серьёзные дискуссии о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), однако Тегеран продолжает исполнять свои обязательства, заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи.