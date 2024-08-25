25 простых способов сделать интерьер дома более стильным и уютным

При декорировании дома трудно найти правильный баланс между функциональностью, уютом и стилем. Независимо от того, сколько денег мы тратим на приличную мебель, комнатам всегда чего-то не хватает, и в результате они совсем не похожи на идеальные квартиры, которые мы видим в журналах.