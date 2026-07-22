Иштван Сабо и фильм «Мефисто» вошли в культурологический цикл на Общественном телевидении России

Режиссер Иштван Сабо признан одним из значимых мастеров мирового кино. Его фильм «Мефисто» рассматривается как ключевое произведение, раскрывающее роль культурных звезд и актеров в условиях тоталитарных режимов.
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