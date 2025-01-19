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Царьград

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Технический вал, защищающий танкер "Волгонефть-239" на Кубани от шторма, показали с высоты

Технический вал, защищающий танкер "Волгонефть-239" на Кубани от шторма, показали с высоты

Технический вал вокруг кормовой части танкера "Волгонефть-239" на Кубани показали с высоты. Кадры, сделанные 18 января, разместил в своём Telegram-канале Оперативный штаб Краснодарского края.

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