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Павел Дацюк - восьмой россиянин в Зале славы НХЛ

Павел Дацюк - восьмой россиянин в Зале славы НХЛ

Российский хоккеист Павел Дацюк внесен в Зал хоккейной славы в Торонто (Канада). В НХЛ россиянин с 2001 по 2016 годы играл в составе «Детройт Ред Уингз» и дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

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