Противники Трампа испугались за свою пенсию

AP: противники Трампа боятся лишения пенсий и налоговых проверок Бывшие американские чиновники, имевшие конфликт с президентом США Дональдом Трампом до его вступления в должность, начали опасаться мести со стороны республиканца в виде лишения пенсий или налоговых проверок, пишет Associated Press.