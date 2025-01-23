Противники Трампа испугались за свою пенсию

AP: противники Трампа боятся лишения пенсий и налоговых проверок Бывшие американские чиновники, имевшие конфликт с президентом США Дональдом Трампом до его вступления в должность, начали опасаться мести со стороны республиканца в виде лишения пенсий или налоговых проверок, пишет Associated Press.
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