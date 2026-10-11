Директора ФБР Кэша Пателя призывают отменить поездку в Москву

По сообщению The Atlantic, внутри Федерального бюро расследований велась негласная кампания с целью убедить руководителя ведомства отказаться от визита, запланированного на следующую неделю.
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