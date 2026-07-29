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FIA WEC заменила этапы в Катаре и Бахрейне гонками в Испании и Италии

FIA WECЧемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC сезона-2026 завершится двумя европейскими этапами в Испании и Италии, поскольку продолжающиеся региональные события, затрагивающие грузовые перевозки и организацию поездок, вынудили отменить запланированные уик-энды в Катаре и Бахрейне.

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