FIA WEC заменила этапы в Катаре и Бахрейне гонками в Испании и Италии

FIA WECЧемпионат мира по гонкам на выносливость FIA WEC сезона-2026 завершится двумя европейскими этапами в Испании и Италии, поскольку продолжающиеся региональные события, затрагивающие грузовые перевозки и организацию поездок, вынудили отменить запланированные уик-энды в Катаре и Бахрейне.