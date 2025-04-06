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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Более 500 бегунов приняли участие в «Весеннем пробеге», который прошел в Гатчине 6 апреля

6 апреля в Гатчине (Ленинградская область) состоялся «Весенний пробег».  Участники соревновались на дистанциях 15 км, 10 км, 5 км и 1 км.

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