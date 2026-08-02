На Нефтеветке во Владивостоке закрыли движение: сколько продлятся ограничения

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа, ФедералПресс. Реконструкция улицы Нефтеветка во Владивостоке вышла на новый этап: с сегодняшнего дня в районе моста через Первую речку введены временные ограничения на проезд транспорта.
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