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Парламентская газета

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Кабмин поощрит спортсменов, выступающих на международных турнирах

Правительство совместно с органами власти регионов поощрит российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях в условиях санкций, и обеспечит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на эти цели.

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