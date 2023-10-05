Кабмин поощрит спортсменов, выступающих на международных турнирах

Правительство совместно с органами власти регионов поощрит российских спортсменов, выступающих на международных соревнованиях в условиях санкций, и обеспечит выделение из федерального бюджета дополнительных средств на эти цели.
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