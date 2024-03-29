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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Мутная и пахнет. Почему в паводок портится вода и как ее очищают в водоканале

Мутная и пахнет. Почему в паводок портится вода и как ее очищают в водоканале

Барнаульский водоканал показал очистку, которая в период весеннего половодья проводится более активно Каждый день через очистные сооружения Росводоканала Барнаул проходит около 140 тысяч кубометров воды, для ее контроля в сутки проводят 500-600 анализов, а системы очистки промывают раз в три дня.

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