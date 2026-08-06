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Царьград

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Священник назвал спекуляцией слухи о четвертом пророчестве Фатимы

Священник назвал спекуляцией слухи о четвертом пророчестве Фатимы

Ярославский клирик призвал верующих не доверять домыслам о тайных посланиях.Ярославский священнослужитель Сергий Иванов опроверг появившиеся в последнее время разговоры о так называемом «четвертом пророчестве Фатимы», охарактеризовав их как беспочвенные домыслы.

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