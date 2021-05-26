Черная шерстка, голубые глаза: уникальной ягуарке выбирают имя

Уши, лапы, хвостТуризмЧерная шерстка, голубые глаза: уникальной ягуарке выбирают имяВ заповеднике для больших кошек в графстве Кент ажиотаж — юная кошечка ягуара созрела для того, чтобы получить имя.Вернуться к статье65НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлеонора КоганПрекрасные фото и замечательное видео!!!Элеонора КоганЧудесные кисоньки!!!!НБНина БеспятоваЗамечательная малышка.Халида МендыбаеваСтранно, что у кошек один малыш. Но всё равно радостно, что популяция растёт, хотя и с помощью человека. Что же мы делаем, что истребили ареал обитания 70 тысяч ягуаров? Их сейчас во всё мире уже нет столько...Человек не царь природы, а её убийца....SSShkarinenko Sergueiошибка человечества как раз и заключается в этой неизвестно кем навязанной догме о превосходстве человека над природой, что ведет не только к уничтожению всего живого в природе ,но и и гибели самого человечества.ставшего на ложный путь восприятия и толкования действительностиМарина СазоноваЯ тоже про это, человек это самое страшное зло и ошибка природы. С человеком и сейчас в борьбу вступила сама природа. И что я на это всегда говорю так нам и надо. Зло отвечает на зло. Добром будет отвечать природа и вся земля в целом- на добро. Нужно давно уже остановить любую охоту на животных, это утопия. Нельзя так обращаться с живой природой. Наказывать за зло , за любое зло. Иначе мир исчезнет. Бедные животные. В каком веке живем, уже чего только не придумали одежду и утеплители, зачем же шкуры рвать с животинки , просто сволочи.Комментировать
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